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Пожар на территории природного заповедника в Башкирии ликвидировали

Площадь возгорания составила 208 га

ТАСС, 21 июля. Лесной пожар в Башкирском государственном природном заповеднике в Бурзянском районе республики ликвидировали, сообщил во вторник министр лесного хозяйства региона Марат Шарафутдинов.

"Пожар в Башкирском заповеднике в 21:20 (19:20 мск) ликвидирован", - приводятся его слова в сообщении пресс-службы главы региона Радия Хабирова.

Отмечается также, что всего в течение дня ликвидировали шесть пожаров, в том числе в Абзелиловском, Белорецком, Мелеузовском районах.

Площадь пожара в заповеднике достигала 208 га, в воскресенье его локализовали на площади 0,51 га, организовав встречный пал. На прошлой неделе в Башкирии установилась жаркая погода, в южных районах республики температура достигала 37 градусов.

Башкирский государственный природный заповедник расположен на площади около 50 тыс. га в центре Южного Урала, почти на границе Европы и Азии, среди гор и лесов. Там насчитывается более 100 видов животных и растений, занесенных в Красную книгу России и Башкирии. На сегодняшний день в заповеднике открыто пять историко-эколого-геологических троп протяженностью до трех километров.

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