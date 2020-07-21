Освобожденный фигурант дела основателя "Омбудсмена полиции" не дал на него показаний

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Фигурант уголовного дела против основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова Игорь Худяков, во вторник освобожденный из СИЗО под подписку о невыезде, признал вину в распространении порнографических материалов, но не стал давать показания против самого Воронцова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Худякова Максим Пашков.

"Худяков признал вину по ч. 1 cтатьи 242 УК РФ (распространение порнографии). Мой подзащитный признал вину в том, что пересылал фото порнографического характера в одном из чатов. Через месяц срок давности этого преступления выходит", - сказал Пашков. Он подчеркнул, что Худяков не стал давать показания на основного фигуранта дела - Владимира Воронцова.

Ранее сообщалось, что следователем по особо важным делам следственного управления по ЗАО ГСУ СК РФ по городу Москве принято решение об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Худякова и назначении ему подписки о невыезде. Адвокат пояснил, что мера пресечения была смягчена в связи с переквалификацией обвинения его подзащитному. Ему ранее было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов группой лиц по предварительному сговору"), а теперь по ч. 1 той же статьи ("Незаконные изготовление и (или) перемещение порнографических материалов через границу в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования").

Худяков был арестован Тверским судом столицы. 24 мая его привезли в Москву из Вологды в сопровождении спецназа ОМОН. Двумя днями ранее в его квартире прошел обыск, связанный с одним из уголовных дел в отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.

Два дела в отношении Воронцова возбуждены за вымогательство. Так, 7 мая Воронцов был задержан по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника московской полиции крупной суммы денег за нераспространение фотографий личного характера. Экспертиза установила, что опубликованные им фотографии являются порнографией. В связи с этим 28 мая было возбуждено третье уголовное дело - о распространении порнографии. Четвертое уголовное дело расследуется по ст. 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов"). В начале июля Дорогомиловский суд Москвы продлил Воронцову срок содержания под стражей до 6 августа.