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Двое рабочих погибли от удара током в Ленобласти

Еще одного человека в тяжелом состоянии госпитализировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Двое мужчин погибли и один пострадал в результате удара током в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе администрации района.

"Двое погибли, один в Токсовской межрайонной больнице в тяжелом состоянии. Как сказали в ЕДДС, они передвигали леса и металлической частью задели кабель", - сказала собеседница агентства.

Поселок Бугры расположен почти на границе между Санкт-Петребургом и Ленинградской областью, к северо-востоку от города.

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