Обвиняемому в передаче России секретов старшине ВМС США грозит 64 года тюрьмы

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Старшина ВМС США Чарльз Бриггс заключен под стражу в связи с тем, что, по мнению американских властей, существует угроза его побега после предъявления ему официальных обвинений, в том числе в передаче секретных данных гражданину России. Об этом сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в пресс-службе ВМС США.

Как там уточнили, Бриггс содержится в тюрьме американских ВМС, расположенной в окрестностях городов Норфолк, Чесапик и Вирджиния-Бич (штат Вирджиния), ему грозит более 60 лет тюрьмы. "Существует обеспокоенность по поводу того, что обвиняемый может скрыться от правосудия, совершить дополнительные серьезные правонарушения, если не будет находиться в заключении до начала трибунала", - отметили в ВМС. Как подчеркнули в пресс-службе, по совокупности предъявленных Бриггсу обвинений ему грозит "64 года [тюремного] заключения", увольнение с военной службы за неподобающее поведение, а также штрафы.

Дата начала трибунала еще не определена, пояснили в ВМС.

Дело Бриггса

Обвинения против Бриггса выдвинуты по 10 пунктам. Как утверждается в обвинительном заключении, в январе 2019 года Бриггс, неся службу на авиабазе Оффат в штате Небраска, воспользовался "правительственным компьютером", чтобы получить доступ к электронному письму, содержащему секретные сведения, которые он впоследствии передал россиянину. При этом, по мнению обвинителей, у военнослужащего были "основания полагать, что информация может быть использована, чтобы нанести ущерб США или принести пользу другой стране". Доступ к данным, связанным с вопросами национальной обороны США, был у Бриггса с октября 2018 года по январь 2019 года.

Кроме того, в документе указывается, что в апреле 2018 года при заполнении анкеты, необходимой для работы с секретной информацией, Бриггс якобы намеренно солгал об отсутствии у него "близких и продолжительных отношений" с иностранцами. В сентябре того же года при заполнении другого официального документа он, по мнению властей США, сознательно солгал, отрицательно ответив на вопрос о том, встречался ли он "с иностранцами, которые просили бы его о продолжении контакта в будущем". Бриггсу вменяется в вину замалчивание сведений о своих связях с россиянином, а также гражданином Италии. Имена или какая-либо дополнительная информация о них не раскрываются.

ВМС также обвиняют старшину в создании препятствий отправлению правосудия. "Бриггс <...> в период с 25 января 2019 года по 5 февраля 2019 года или около этих дат совершил неправомерный поступок, а именно проинформировал гражданина РФ о текущем расследовании их отношений с целью препятствовать должному отправлению правосудия по его делу, имея основания полагать, что в его отношении будет проходить дисциплинарное или уголовное разбирательство", - говорится в обвинительном заключении.

Кроме того, Бриггс якобы в 2018 году "не уведомил должным образом" начальство о поездке в Сербию. Помимо этого, старшина обвиняется в хранении детской порнографии.

До недавнего времени Бриггс служил в Медицинском центре ВМС в Портсмуте (штат Вирджиния).