Уголовное дело возбудили после гибели двух рабочих от удара током в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили следственные органы Ленинградской области после гибели от удара током двоих рабочих при перемещении строительных лесов, задевших провода ЛЭП. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Всеволожску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении управления.

По предварительным данным, во вторник на территории промзоны в поселке Бугры Всеволожского района трое рабочих, занимавшихся обшивкой ангара, при перемещении перекатных строительных лесов задели ими провода ЛЭП. В результате этого все трое были поражены разрядом электрического тока. Двое рабочих умерли на месте происшествия, один госпитализирован в тяжелом состоянии.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.