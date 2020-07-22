{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уголовное дело возбудили после гибели двух рабочих от удара током в Ленобласти

Инцидент произошел в поселке Бугры Всеволожского района. Рабочие перемещали строительные леса и задели ими провода ЛЭП, в результате чего получили удар током

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили следственные органы Ленинградской области после гибели от удара током двоих рабочих при перемещении строительных лесов, задевших провода ЛЭП. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Всеволожску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении управления.

По предварительным данным, во вторник на территории промзоны в поселке Бугры Всеволожского района трое рабочих, занимавшихся обшивкой ангара, при перемещении перекатных строительных лесов задели ими провода ЛЭП. В результате этого все трое были поражены разрядом электрического тока. Двое рабочих умерли на месте происшествия, один госпитализирован в тяжелом состоянии.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Теги
РоссияЛенинградская область
СМИ: на западе Мексики атаковали армейский патруль
В ходе столкновения военные ликвидировали двоих участников атаки, еще трое были задержаны позднее, передает телеканал Televisa
Читать полностью