СМИ: на западе Мексики атаковали армейский патруль

МЕХИКО, 22 июля. /ТАСС/. Вооруженные гражданские лица во вторник напали на армейский патруль в районе Буэнависта в штате Мичоакан на западе Мексики. В ходе столкновения военнослужащие ликвидировали двоих участников атаки, еще трое были задержаны позднее, сообщил телеканал Televisa.

Сведений о пострадавших среди солдат и офицеров обнародовано не было. На месте преступления военные изъяли восемь единиц длинноствольного оружия, боеприпасы и несколько гранат.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на минувшей неделе заявил, что его правительство не будет вести переговоры с бандами и наркокартелями и не пойдет им на уступки. "Мы продолжим бороться с преступностью и не позволим запугивать нас", - подчеркнул глава государства.

За первую половину текущего года жертвами насилия в Мексике стали не менее 14,6 тыс. человек. В конце апреля Лопес Обрадор назвал ситуацию в сфере безопасности крайне тяжелой, подчеркнув, что правительство активно работает над тем, чтобы изменить ее к лучшему.