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В Подмосковье возник пожар на складе

Возгоранию присвоили второй номер сложности

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Пожар произошел на территории складского комплекса в нороде Видное, возгоранию присвоили второй номер сложности из четырех. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Горит комплекс складов в Видном, пожару присвоен второй номер сложности", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы главка МЧС Московской области, пожар происходит в строении по адресу: городской округ Ленинский, Южная промзона, дом 8. "Для его тушения привлечены 16 единиц техники, 52 человека", - сообщили в МЧС.

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