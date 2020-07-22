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Пожар на складе в Подмосковье локализовали

Площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Пожар на территории складского комплекса в городе Видное локализовали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка МЧС по Московской области.

"Возгорание локализовано на площади 1 500 кв. м", - сказали в МЧС, уточнив, что в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее пожару на комплексе складов в Видном был присвоен второй номер сложности. Для его тушения изначально были привлечены 16 единиц техники и 52 человека, однако потом группировку усилили, в том числе привлекли пожарно-спасательные подразделения из Москвы.

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