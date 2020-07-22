СМИ: тела девяти солдат обнаружили после крушении вертолета в Колумбии

БОГОТА, 22 июля. /ТАСС/. Поисковая бригада обнаружила тела девяти военнослужащих, которые находились на борту вертолета Black Hawk, упавшего на юго-востоке Колумбии. Об этом во вторник сообщила газета El Tiempo со ссылкой на источники в вооруженных силах.

По ее данным, тела были обнаружены во вторник днем. Продолжаются поиски еще двух военнослужащих, которые находились на борту упавшего вертолета.

Отмечается, что была создана специальная комиссия, которая будет вести расследование причин крушения боевой машины.

Ранее министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо сообщил, что в результате падения вертолета в юго-восточном департаменте Ваупес шесть человек получили травмы, еще 11 пропали без вести.