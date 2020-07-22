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Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали

В тушении пожара задействовали 89 человек и 28 единиц техники

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории складского комплекса в городе Видное. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 03:50 объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Раннее распространение огня удалось локализовать на площади 1,5 тыс. кв. м. Пожару присвоили второй номер сложности из четырех. Группировка для тушения пожара была увеличена, в том числе за счет привлечения пожарно-спасательных подразделений из Москвы. К ликвидации привлечены 89 человек и 28 единиц техники.

Тушение пожара осложняется недостаточным водоснабжением, а также горючими смесями, которые хранятся внутри строения.

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