Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки увеличилась более чем на 318 га

ЯКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки выросла более чем на 318 га, угрозы для населенных пунктов нет. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"За сутки площадь пожаров увеличилась на 318,6 га за счет прироста площадей пожаров в зоне контроля. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Кобяйского, Алданского, Нерюнгринского и Томпонского районов, где зарегистрировано 67 очагов природных пожаров. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет", - говорится в сообщении.

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии действуют 118 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, более 331,1 тыс. га, при этом площадь активного горения составляет более 496 га. За сутки возникли восемь пожаров и 28 ликвидированы.

К тушению за сутки привлекались 770 человек и 74 единицы техники. Для ликвидации потенциальной угрозы пожаров вблизи села Крест-Хальджай Томпонского района авиация сбросила 50 тонн воды. С учетом отсутствия осадков и усиления ветра существует вероятность задымления в 11 населенных пунктах на территории Кобяйского, Томпонского, Среднеколымского, Абыйского, Момского и Таттинского районов.

В лесах Якутии 2 июля введели режим ЧС регионального характера. Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В прошлом году ущерб от природных пожаров составил 463 млн рублей. Общая площадь лесов в регионе составляет 256 107,6 тыс. га (83,4% его территории).