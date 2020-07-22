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В Бурятии вертолет Ми-8 эвакуировал туристов из Москвы, один из которых сломал ногу

Для транспортировки пострадавшей женщины и ее спутника спасателям пришлось соорудить четыре навесные переправы общей протяженностью около 50 м

ТАСС, 22 июля. Вертолет Ми-8 доставил из северо-восточной части Бурятии в районную больницу села Баргузин двух туристов, один из которых повредил ногу и нуждался в помощи. Чтобы эвакуировать людей, спасателям пришлось соорудить 50-метровые навесные переправы, сообщается в среду на сайте Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Поступило сообщение о том, что в Курумканском районе Республики Бурятия, в 18 км от источников на реке Алла участница зарегистрированной тургруппы из Москвы сломала ногу, передвигаться самостоятельно не может. Необходима транспортировка из труднодоступной местности", - говорится в сообщении.

Координаты местонахождения группы ее руководитель сообщил по спутниковому телефону. На помощь выдвинулась группа спасателей. В течение суток они поднимались пешим ходом вверх по течению местной реки.

"Организовав четыре навесные переправы общей протяженностью около 50 м транспортировали женщину и ее спутника на безопасную площадку, пригодную для посадки вертолета", - уточняется в сообщении.

Пострадавшую туристку доставили в Баргузинскую центральную районную больницу.

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