{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП в Самарской области погиб подросток

Еще пять человек пострадали, среди них трое несовершеннолетних

ТАСС, 22 июля. Автомобиль ВАЗ в Самарской области съехал в кювет и опрокинулся, погиб подросток, пятеро человек госпитализированы в Тольяттинскую городскую больницу, сообщается в среду на сайте главного управления МЧС по региону.

"В 07:02 (06:02 мск) 22 июля поступило сообщение о съезде в кювет с последующим опрокидыванием легкового автомобиля ВАЗ-2109 на 27-м км автодороги Тольятти - Димитровград в районе населенного пункта Мусорка. Погиб один человек (подросток 2005 года рождения), пострадали пять человек", - говорится в сообщении. Трое из пострадавших тоже несовершеннолетние.

Пострадавшие с травмами средней степени тяжести госпитализированы в Тольяттинскую городскую клиническую больницу №2. В ликвидации последствий ДТП участвовали 11 человек и пять единиц техники. Причины ДТП устанавливаются.

Теги
РоссияСамарская область
В Астрахани на 9,5 года осудили мужчину, сбившего насмерть женщину и ее ребенка
Авария произошла 30 января, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения
Читать полностью