В ДТП в Самарской области погиб подросток

ТАСС, 22 июля. Автомобиль ВАЗ в Самарской области съехал в кювет и опрокинулся, погиб подросток, пятеро человек госпитализированы в Тольяттинскую городскую больницу, сообщается в среду на сайте главного управления МЧС по региону.

"В 07:02 (06:02 мск) 22 июля поступило сообщение о съезде в кювет с последующим опрокидыванием легкового автомобиля ВАЗ-2109 на 27-м км автодороги Тольятти - Димитровград в районе населенного пункта Мусорка. Погиб один человек (подросток 2005 года рождения), пострадали пять человек", - говорится в сообщении. Трое из пострадавших тоже несовершеннолетние.

Пострадавшие с травмами средней степени тяжести госпитализированы в Тольяттинскую городскую клиническую больницу №2. В ликвидации последствий ДТП участвовали 11 человек и пять единиц техники. Причины ДТП устанавливаются.