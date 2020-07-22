В Астрахани на 9,5 года осудили мужчину, сбившего насмерть женщину и ее ребенка

АСТРАХАНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Суд приговорил к 9,5 года колонии мужчину, который, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, сбил женщину и ее шестилетнего сына в Ахтубинском районе Астраханской области. В результате ДТП мать умерла на месте, ребенок умер позже больнице. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

"Ахтубинский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя Б. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а, б" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения; сопряженное с оставлением места его совершения"). Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности и назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в следственном управлении СК России по региону, 30 января этого года в поселке Верхний Баскунчак Ахтубинского района мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, на своем автомобиле наехал на женщину и ребенка и скрылся с места преступления.

"В 2016 году мужчина был осужден к 1 году 4 месяцам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью при управлении транспортным средством", - отметили в пресс-службе управления СК России по региону.