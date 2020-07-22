Четыре человека пострадали в ДТП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Четыре человека, двое из которых дети, пострадали утром при столкновении двух легковых автомобилей в Феодосии, люди госпитализированы с травмами средней степени тяжести, сообщается в среду на сайте Главного управления МЧС по Республике Крым.

"В 07:02 мск в службу спасения поступило сообщение о том, что на Керченском шоссе города Феодосия произошло ДТП с участием двух автомобилей. По прибытии на место ДТП установлено, что произошло столкновение легковых автомобилей Skoda Oktavia и Volkswagen Transporter. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, из них двое детей", - говорится в сообщении.

Спасатели провели мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, оградили место ДТП сигнальными конусами и отключили аккумуляторную батарею. Сотрудники МЧС оказали помощь в транспортировке пострадавших к карете скорой помощи. Взрослых с травмами средней степени тяжести доставили в Феодосийскую городскую больницу, детей - в Феодосийскую детскую городскую больницу.