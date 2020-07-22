Верховный суд Якутии оправдал местного жителя, обвинявшегося в убийстве двух человек

ЯКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Верховный суд Якутии признал невиновным жителя региона, которого обвиняли в убийстве двух человек и покушении на убийство. Прокуратура республики намерена обжаловать приговор, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в июне прошлого года подсудимый открыл стрельбу из ружья во дворе своего дома, в результате чего двое погибли, еще два человека были ранены. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц") и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц").

"С приговором не согласны, он будет обжалован в апелляционном порядке", - сказали в прокуратуре региона.

Приговором Верховного суда Якутии подсудимый 20 июля был признан невиновным в совершении преступлений в связи с вынесением оправдательного вердикта присяжными заседателями и был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Приговор пока не вступил в законную силу.