Суд арестовал 11 участников массовых беспорядков на Амурском ГПЗ

ТАСС, 22 июля. Благовещенский городской суд арестовал на два месяца 11 участников беспорядков на территории строительной площадки Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в городе Свободном, сообщил ТАСС в среду представитель суда.

Ранее Следственный комитет сообщал о задержании 11 участников беспорядков, двое из них были заключены под стражу в понедельник.

"Суд избрал меру пресечения для остальных подозреваемых в виде заключения по стражу на два месяца. Таким образом, арестовано всего 11 человек", - сообщили в суде.

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках"). 13 июля между гражданами Республики Узбекистан - работниками подрядной организации и ее руководством - возник конфликт в связи с разногласиями в части порядка возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность, переросший в массовые беспорядки. Следователи возбудили уголовное дело.

Пресс-служба ООО "Газпром переработка Благовещенск" ранее сообщала, что инцидент с работниками подрядчика не повлиял на реализацию проекта ГПЗ, а турецкая подрядная компания "Ренейссанс хэви индастриз" своевременно и на постоянной основе получает оплату выполненных работ в рамках договорных обязательств.

Проектная мощность строящегося в Амурской области завода составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м в год. Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа и гелия, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция. На полную мощность завод планируется вывести с 2025 года.