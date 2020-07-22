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Суд арестовал 11 участников массовых беспорядков на Амурском ГПЗ

Они останутся под стражей на два месяца

ТАСС, 22 июля. Благовещенский городской суд арестовал на два месяца 11 участников беспорядков на территории строительной площадки Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в городе Свободном, сообщил ТАСС в среду представитель суда.

Ранее Следственный комитет сообщал о задержании 11 участников беспорядков, двое из них были заключены под стражу в понедельник.

"Суд избрал меру пресечения для остальных подозреваемых в виде заключения по стражу на два месяца. Таким образом, арестовано всего 11 человек", - сообщили в суде.

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках"). 13 июля между гражданами Республики Узбекистан - работниками подрядной организации и ее руководством - возник конфликт в связи с разногласиями в части порядка возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность, переросший в массовые беспорядки. Следователи возбудили уголовное дело.

Пресс-служба ООО "Газпром переработка Благовещенск" ранее сообщала, что инцидент с работниками подрядчика не повлиял на реализацию проекта ГПЗ, а турецкая подрядная компания "Ренейссанс хэви индастриз" своевременно и на постоянной основе получает оплату выполненных работ в рамках договорных обязательств.

Проектная мощность строящегося в Амурской области завода составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м в год. Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа и гелия, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция. На полную мощность завод планируется вывести с 2025 года.

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