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В Кировской области завели дело на спасателя пляжа за отказ помочь тонущему подростку

Посетители пляжа сообщили спасателю, что тонет ребенок, но тот никак не отреагировал

ТАСС, 22 июля. СК возбудил уголовное дело в отношении спасателя городского пляжа города Кирово-Чепецк в Кировской области, не организовавшего поиск тонувшего в реке подростка, сообщается в среду на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"В Кирово-Чепецке в отношении спасателя, оставившего подростка в опасном для жизни состоянии, возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Дело возбудили после проверки обстоятельств смерти 13-летнего подростка, который 18 июня утонул в районе городского пляжа на берегу реки Вятка.

По версии следствия, посетители пляжа сообщили спасателю, что тонет ребенок, но тот "не провел поисковые мероприятия с целью извлечения подростка из воды и оказания пострадавшему первой медицинской помощи", - уточняется в сообщении. Уголовное дело возбудили по статье об оставлении в опасности. Максимальное наказание составляет лишение свободы на один год.

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