В Кировской области завели дело на спасателя пляжа за отказ помочь тонущему подростку

ТАСС, 22 июля. СК возбудил уголовное дело в отношении спасателя городского пляжа города Кирово-Чепецк в Кировской области, не организовавшего поиск тонувшего в реке подростка, сообщается в среду на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"В Кирово-Чепецке в отношении спасателя, оставившего подростка в опасном для жизни состоянии, возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Дело возбудили после проверки обстоятельств смерти 13-летнего подростка, который 18 июня утонул в районе городского пляжа на берегу реки Вятка.

По версии следствия, посетители пляжа сообщили спасателю, что тонет ребенок, но тот "не провел поисковые мероприятия с целью извлечения подростка из воды и оказания пострадавшему первой медицинской помощи", - уточняется в сообщении. Уголовное дело возбудили по статье об оставлении в опасности. Максимальное наказание составляет лишение свободы на один год.