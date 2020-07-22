В Якутии в трех километрах от села тушат лесной пожар

ЯКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Лесной пожар, находящийся в трех километрах от села Хонуу Момского района, тушат в Якутии. Об этом сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

"С 21 июля объявлен по району режим ЧС. 7 июля был зарегистрирован пожар у села Хонуу, потом пожар был локализован, но возобновился 10 июля", - сказали в ЕДДС, отметив, что лесной пожар на данный момент находится в 3 км от села Хонуу рядом с нефтебазой.

Помимо этого, зафиксировали лесные пожары рядом с селами Буор-Сысы и Соболох Момского района. По информации регионального Госкомобеспечения, в Буор-Сысы тушат пожар местное население и добровольный пожарный отряд. В селе Соболох идет окарауливание с привлечением местного населения и техники. В Хонуу вылетел самолет Ан-24 для переброски сил и средств для тушения лесного пожара.

По данным МЧС, на территории Якутии действуют 118 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, более 331,1 тыс. га, при этом площадь активного горения составляет более 496 га. За сутки возникло восемь пожаров, 28 из них ликвидировали.

В лесах Якутии 2 июля ввели режим ЧС регионального характера.