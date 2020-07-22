В Москве грабители с пистолетом напали на водителя автобуса

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Двое молодых людей избили водителя автобуса и выстрелили в него, вынуждая отдать деньги, но вовремя подоспевшие коллеги пострадавшего отпугнули грабителей. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

"В полицию обратился житель столицы, работающий водителем автобуса. По его словам, когда он подходил к автобусной остановке, на него напали двое неизвестных. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники потребовали отдать им денежные средства. Получив отказ, они выстрелили в сторону потерпевшего, а потом нанесли ему несколько ударов. В это же время из служебного автобуса вышли его коллеги, увидев которых нападавшие стали скрываться. Убегая, один из них произвел выстрел в транспортное средство и повредил стекло", - рассказал Васенин.

Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые приезжие в возрасте 20 и 22 лет. У одного из них был изъят предмет, похожий на пистолет, который отправлен на исследование. Потерпевший самостоятельно обратился в больницу и после оказания помощи был отпущен.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Подозреваемые заключены под стражу.