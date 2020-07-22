Дело о нарушении безопасности полетов возбудили после исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии

ТАСС, 22 июля.. Следователи возбудили уголовное дело после пропажи самолета Ан-2 в Бурятии по факту нарушения правил безопасности полетов, сообщается в среду на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"В Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по факту авиационного инцидента с самолетом Ан-2 <..> по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 19 июля самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс" вылетел в 19:37 местного времени из поселка Кырен Тункинского района Республики Бурятия, самолет совершал облет территории Тункинского и Окинского районов Бурятии с целью определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда. На борту находились шесть человек - два члена экипажа пропавшего воздушного судна и члены экипажей других воздушных судов авиакомпании "Феникс", которые в дальнейшем должны были принять участие в авиационно-химических работах.

"Следственной группой проведен осмотр взлетно-посадочной площадки в поселке Кырен, где изъяты образцы топлива, которым был заправлен самолет перед вылетом, назначена судебно-химическая экспертиза с целью определения его качества, опрошены технические работники, осуществлявшие предполетную подготовку судна, и руководство авиакомпании", - уточняется в сообщении.

Как сообщили ТАСС в авиакомпании "Феникс", полет Ан-2 был согласован. "Полет был согласован с управлением воздушного движения", - отметил собеседник агентства, уточнив, что в заявке указывается время вылета, и самолет вылетел раньше указанного в ней часа. Он пояснил, что это допускается правилами полетов - время вылета может быть изменено после поданного по телефону командиром воздушного судна уведомления.

Также в авиакомпании уточнили, что самолет 1984 года выпуска находился в "идеальном состоянии", а экипаж имеет большой опыт полетов. "Эти ребята работают очень много лет, у одного из них 8 тысяч часов полетов. Опытнейший экипаж. Они и в Бурятии, и в Иркутске летали. Поэтому мы понять не можем, что произошло", - подчеркнул представитель авиакомпании.

Поиски самолета продолжаются. Как сообщили ТАСС в республиканском главке МЧС, за два дня обследована территория площадью 4 тыс. кв. км. В поисках принимают участия два борта, в том числе вертолет Ми-8. Поиски ведутся в Тункинском и Окинском районах Бурятии, в первый день обследовали также территорию Черемховского района Иркутской области.