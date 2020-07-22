В Якутии возбудили дело после обрушения моста, ведущего в отдаленное сельское поселение

ЯКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по материалам проверки прокуратуры после обрушения моста в Сунтарском районе Якутии на единственной дороге, ведущей в отдаленное сельское поселение. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе прокуратуры Якутии.

Частичное обрушение арочного моста через реку Агдары на дороге, ведущей в Вилючанский наслег (сельское поселение), зафиксировали 16 июня.

"Причиной [обрушения], согласно материалам проверки прокуратуры, явилось несоответствие качества выполненных работ по отдельным конструктивам проектно-сметной документации и требованиям строительных правил. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба")", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что в апреле прошлого года заключили муниципальный контракт на капитальный ремонт участка автомобильной дороги, в том числе устройство моста. С учетом дополнительного соглашения сумма контракта составила более 30 млн рублей.

Строительство моста шло с апреля 2019 года по май 2020-го, по принятым работам подрядчику из муниципального бюджета выплатили более 28,5 млн рублей. На данный момент идет следствие, ход расследования находится на контроле прокуратуры.