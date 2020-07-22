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ФСБ выявила международную группировку, занимавшуюся незаконным оборотом осетров

Из 11 задержанных активных участников преступной группы шесть этапированы в Москву из Дагестана

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность международной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом осетровых. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии пресечена на территории Москвы и Дагестана деятельность международной преступной группы, причастной к незаконному обороту водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, а также другим преступлениям общеуголовной направленности", - сообщили в ЦОС.

При задержании и обысках по местам проживания задержанных и на торговых площадках Москвы обнаружено и изъято более 100 кг браконьерской продукции (предположительно, черной икры осетровых пород), а также 2,7 млн рублей выручки от реализации этой продукции, банковские карты и мобильные телефоны, использовавшиеся при взаиморасчетах, а также бухгалтерские отчетные документы теневого бизнеса. Из 11 задержанных активных участников преступной группы шесть этапированы в Москву из Дагестана.

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