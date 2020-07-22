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Пострадавшая при взрыве газа в Кировской области умерла в больнице

Женщина с 10 июля находилась в реанимации

КИРОВ, 22 июля. /ТАСС/. Женщина, пострадавшая при взрыве газа в одной из квартир дома в поселке Кикнур Кировской области 10 июля, умерла в больнице. Об этом сообщили ТАСС в среду в региональном Минздраве.

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10 июля в Кикнуре взорвался газ в квартире на первом этаже трехэтажного кирпичного жилого дома. Погиб мужчина 60 лет, пострадали три человека, одна женщина находилась в реанимации в тяжелом состоянии.

"Женщина умерла в реанимации", - сказала собеседница агентства.

Как сообщил в среду ТАСС глава Кикнурского района Сергей Галкин, жильцы дома находятся у родственников. Власти района решили до конца июля выплатить по 5 тыс. рублей каждому жильцу получивших повреждения от взрыва квартир. Также от администрации района в правительство области направлены документы на оказание единовременной социальной выплаты жителям дома за счет резервного фонда правительства области.

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