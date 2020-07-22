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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Дело Ефремова поступило в суд

Дата заседания еще не назначена
Михаил Ефремов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Михаил Ефремов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, поступило в Пресненский суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Дело Ефремова только поступило в суд. Дата заседания еще не назначена", - сказал представитель суда.

Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. По данным прокуратуры, он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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