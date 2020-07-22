В Московском регионе задержаны вымогавшие деньги у директора букмекерских клубов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Московском регионе троих подозреваемых, которые вымогали деньги у одного из директоров букмекерских клубов, заставляя его писать долговые расписки. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"По версии оперативников, в октябре прошлого года злоумышленники, угрожая физической расправой, вынудили директора и управляющую одного из букмекерских клубов Москвы написать долговые расписки, согласно которым они якобы получили взаймы 3 млн и 4,5 млн рублей соответственно. В случае невозврата денежных средств потерпевшие, согласно распискам, были обязаны передать подозреваемым квартиру и иномарку общей стоимостью более 10 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали на территории Московского региона трех активных участников группы", - сказала она.

По ее словам, задержанными оказались женщина и двое мужчин, один из которых ранее был судим. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ ("Вымогательство"). "В ходе обысков по местам фактического проживания задержанных обнаружены 20 долговых расписок, банковская карта, удостоверение сотрудника милиции бывшей союзной республики на имя одного из участников группы, средства связи и видеорегистратор. Также изъята похищенная у потерпевших автомашина и документы к ней. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности", - заключила Волк.