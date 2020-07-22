СК предъявил обвинение в терроризме фигурантам дела о покушении на главу ЦПЭ Ингушетии

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме в отношении фигурантов дела о покушении в январе 2019 года на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, никто из фигурантов вину не признает.

"Следователи СК РФ начали предъявлять [фигурантам] обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"). Никто вину ни в новом предъявленном обвинении, ни в старых обвинениях, не признает и со следствием не сотрудничает", - рассказал собеседник агентства. При этом источник отказался уточнить событие нового вменяемого преступления и его фабулу.