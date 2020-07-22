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В квартире в центре Москвы найдено тело девушки с множественными травмами

Ведется розыск причастного к преступлению

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Девушка найдена мертвой в квартире в центре Москвы, сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова. По данным СМИ, мать молодого человека, с которым встречалась погибшая, сообщила, что пара должна была пожениться 8 августа.

"Вечером 21 июля в квартире жилого дома по Колпачному переулку обнаружено тело девушки 1993 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных повреждений в области головы, туловища и конечностей", - сказала Юлия Иванова. Возбуждено уголовное дело об убийстве, ведется розыск причастного к преступлению.

По словам матери, конфликтов у них не было. Следствие пытается связаться с женихом девушки.

Теги
Россия
Дело Ивана Голунова
Источник: следствие по делу Голунова завершается
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