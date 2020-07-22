Неизвестные напали на офис "Оппозиционной платформы" в Донецкой области

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Неизвестные совершили нападение на офис общественной приемной партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) в Краматорске Донецкой области. В ночь на 22 июля вандалы камнем разбили стеклопакет входной двери и нанесли офису имущественный ущерб. Об этом в среду сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

"Мы требуем от руководства страны и МВД принять срочные меры по безопасности всех граждан Украины, вне зависимости от их политических взглядов. От полиции города Краматорска мы ожидаем скорейшего расследования первого и повторного нападения на наш офис", - заявили в партии.

Там отметили, что в Краматорске это уже не первое нападение на приемную ОПЗЖ в течение месяца. Более масштабную атаку помещение партии выдержало в ночь на 29 июня, когда радикалами были разбиты окна и двери помещения, а на стенах оставлены написанные краской лозунги. По факту случившегося подано заявление в полицию. Однако сообщается, что виновные до сих пор не найдены и не привлечены к ответственности. В пресс-службе добавили, что эти события происходят на фоне разгула уличного насилия в стране, угроз представителям "Оппозиционной платформы - за жизнь" со стороны националистических и праворадикальных организаций, нападения на людей.

Сообщается, что региональная общественная приемная партии продолжит работу в обычном режиме.

Нападения радикалов на оппозицию

Ранее радикалы неоднократно нападали на офисы ОПЗЖ. Регулярно совершаются акты вандализма против харьковского офиса организации, а 29 июня было совершено нападение на приемную партии в Киеве. Кроме того, в этом месяце, 3 июля, депутат Верховной рады, член фракции ОПЗЖ Илья Кива сообщил о том, что националисты бросили гранату в полтавский офис партии. Он подчеркнул, что секретарь офиса чудом осталась жива, она получила легкую контузию. Политик расценивает нападение как теракт.

Перед этим происшествием было зафиксировано еще несколько нападений на ячейки партии в разных населенных пунктах Украины, а 23 мая члены "Национального корпуса" напали на офис главы политсовета партии Виктора Медведчука в центре Киева. Участники акции, выкрикивая националистические лозунги, бросали файеры и дымовые шашки в окна, применяли взрывпакеты и обливали здание краской. Они требовали отменить регистрацию партии и возбудить уголовное дело против ее лидеров за госизмену. В свою очередь ОПЗЖ назвала нападение радикалов попыткой запугивания и местью за принципиальную позицию партии в вопросах выполнения Минских соглашений, установления мира в Донбассе и по поводу внешнего управления Украиной со стороны США.