В Подмосковье обнаружен склад с контрафактным алкоголем на 8,5 млн рублей

МОСКВА, 22 июля. Полицейские нашли в Сергиевом Посаде склад с 36 тыс. бутылок контрафактного алкоголя на 8,5 млн рублей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полиция установила, что 47-летний житель Сергиева Посада хранил на складе контрафактный алкоголь с поддельными акцизными марками для продажи. "При проведении осмотра складских помещений, которые арендовал мужчина, полицейскими обнаружено и изъято более 36 тыс. бутылок контрафактной алкогольной продукции. Сумма ущерба составила более 8,5 млн рублей", - сказала Петрова.

Возбуждены уголовные дела об изготовлении и сбыте поддельных акцизных марок и о хранении товаров без маркировки. Подозреваемый отправлен под домашний арест.