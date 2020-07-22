В Москве мать ребенка, оказавшегося в трамвае без взрослых, привлекли к ответственности

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Полицейские в Москве привлекли к административной ответственности мать пятилетнего мальчика, который оказался в трамвае без сопровождения взрослых. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию поступило сообщение от сотрудника транспортной компании о том, что в трамвае на улице Лодочной находится ребенок без сопровождения взрослых. Полицейские, прибыв на место, забрали мальчика и передали его сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних. При этом ребенок находился в возбужденном состоянии, плохо разговаривал и пояснить что-либо не смог, поэтому было принято решение доставить его в больницу. "Сотрудниками полиции были приняты меры для выяснения личности законных представителей малыша. Через три часа после обнаружения мальчика в отдел полиции с сообщением о пропаже малолетнего сына обратилась женщина. Она пояснила, что вместе с двумя детьми находилась в социальном учреждении. В то время когда мать задремала, ее пятилетний сын ушел", - сказали в пресс-службе.

Полицейские провели с женщиной профилактическую беседу о недопустимости нахождения детей на улице без контроля взрослых. "В отношении 36-летней москвички составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних")", - отметили в полиции.