Предупреждение об угрозе цунами после землетрясения у берегов Аляски сняли

ТАСС, 22 июля. Тихоокеанский центр предупреждений о цунами отменил предостережение об угрозе возникновения цунами после произошедшего в среду у побережья Аляски землетрясения магнитудой 7,8. Об этом в среду в своем Twitter сообщило агентство Associated Press (AP).

"Тихоокеанский центр предупреждений о цунами отмечает, что предупреждение о цунами в районе Аляски отменено", - говорится в сообщении AP.

Согласно данным Геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине 28 км. Эпицентр находился в 851 км к юго-западу от города Анкоридж (штат Аляска), где проживают примерно 298 тыс. человек. По данным телекомпании CBS, угроза цунами была объявлена для прибрежных районов в радиусе 300 км от эпицентра подземных толчков.

Власти США проводят эвакуацию жителей прибрежных поселений на юге штата Аляска. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.