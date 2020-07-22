Источник: в Ингушетии обыскивают дом главы СП республики

МАГАС, 22 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят обыски в доме председателя Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхороева - брата арестованного по делу о растрате депутата республиканского парламента Якуба Белхороева, сообщил в среду ТАСС источник в местных правоохранительных органах.

"В городе Назрани правоохранительные органы проводят обыски в доме у Мустафы Белхороева. Он является родным братом задержанного и этапированного в Москву Якуба Белхороева", - сказал собеседник агентства.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации. В приемной контрольно-счетной палаты республики ТАСС сообщили, что руководитель находится в отпуске.

Мустафа Белхороев занимает должность председателя Контрольно-счетной палаты Ингушетии с 2014 года. До этого он работал помощником-советником главы Ингушетии и курировал вопросы ЖКХ, транспорта и строительства.

Ранее в СК РФ сообщили о задержании депутата Народного собрания (парламента) Ингушетии, экс-главы регионального управления Фонда социального страхования (ФСС) Якуба Белхороева, который, по версии следствия, оформив инвалидность себе и знакомым, похитил из ФСС 17 млн рублей. Суд заключил его под стражу по делу о растрате.