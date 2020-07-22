Журналисты Первого канала пострадали при нападении "людей в камуфляже" в Портленде

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Съемочная группа Первого канала пострадала в результате нападения в Портленде. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе телеканала.

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"Группа Юлии Ольховской оказалась на пути у людей в камуфляже, которые выбежали из зала суда, когда обстановка на улице накалилась. Ольховскую сильно толкнули, на оператора (Вячеслава Архипова) напали с дубинками. Камеру разбили. У журналистов - ушибы и царапины", - сказал собеседник ТАСС.

В Портленде продолжаются акции протеста после смерти Джорджа Флойда в конце мая в Миннеаполисе. При разгоне участников беспорядков на прошлой неделе были задействованы вооруженные сотрудники федеральных силовых ведомств. Это решение было раскритиковано представителями Демократической партии, губернатор штата Орегон Кейт Браун, представляющая демократов, потребовала от президента США Дональда Трампа вывести подразделения федеральных правоохранительных органов из города и прекратить задержания участников акций протеста.