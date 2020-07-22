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На улице Краснодарская в Москве произошел наезд на пешеходов

Информация о пострадавших уточняется, ограничено движение по одной полосе

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Дорожная авария произошла на улице Краснодарская в Москве, водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда из-за ограничения движения по одной полосе на этом участке. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На Краснодарской улице, 20/1 (в районе метро Люблино) произошло ДТП с двумя автомобилями. Машины наехали на пешеходов. Информация о пострадавших уточняется.

"Сейчас заняты по одной правой полосе на улицах Краснодарская и Краснодонская. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

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