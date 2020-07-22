В Набережных Челнах возбудили уголовное дело после нападения на фельдшера скорой помощи

КАЗАНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения в городе Набережные Челны на фельдшера скорой помощи, он получил удары кулаком и чайником. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СКР по Татарстану.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 54-летнего жителя города Набережные Челны возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои")", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 18 июля в Набережных Челнах бригада медиков прибыла по вызову к местной жительнице в один из домов по проспекту Касимова. Женщина вышла из дома, чтобы встретить медработников. В результате они разминулись.

"Медики поднялись в квартиру. Находившийся в ней в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый набросился на 28-летнего фельдшера, несколько раз ударив его кулаком, а затем керамическим чайником по голове", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Предпринимаются меры по задержанию подозреваемого, в дальнейшем следствие рассчитывает обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.