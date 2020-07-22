В Харькове полиция проверяет сообщение о захвате заложников

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Полиция Харькова выехала на место возможного захвата заложников. Об этом в среду сообщила пресс-служба областной полиции в Facebook.

"Харьковская полиция проверяет информацию о захвате заложников", - говорится в сообщении. Руководство отдела полиции, а также следственно-оперативная группа выехали на место события.

Накануне в Луцке террорист захватил автобус с 13 пассажирами. В ходе переговоров, которые длились более 12 часов, злоумышленник сдался, а заложники были освобождены. Пострадавших в ходе происшествия не было. В отношении террориста завели четыре уголовных дела, ожидается суд для определения ему меры пресечения. В связи с происшествием в Луцке правоохранительные органы Украины усилили меры безопасности по всей стране.