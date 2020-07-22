Восемь жителей Иркустка подозреваются в организации банды и похищении людей

ИРКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Иркутской области возбудило уголовное дело о создании банды в отношении восьми жителей Иркутска, которые подозреваются в похищении людей и вымогательстве денег. Об этом в среду сообщила пресс-служба управления.

"Следственным управлением СК РФ по области возбуждено уголовное дело в отношении восьми жителей Иркутска, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 209 УК РФ ("Создание банды, руководство и участие в ней")", - говорится в сообщении.

Фигурантов дела задержали в июне 2019 года. Им уже предъявили обвинения в разбое, вымогательстве и похищении человека. В ближайшее время следователи также проверят информацию о незаконном обороте оружия и бандитизме.

По версии следствия, участники банды на автомобилях подъезжали к месту предполагаемого нападения и похищали граждан. Их вывозили в безлюдные места, вымогая деньги, избивали и угрожали оружием. В результате потерпевшие передавали злоумышленникам автомобили либо крупные суммы денег. В нескольких преступлениях подозреваемые представлялись своим жертвам сотрудниками правоохранительных органов. Отмечается, что от действий банды пострадали восемь человек. Преступления совершались с января по июнь 2019 года.

Руководитель и участники банды содержатся под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Местонахождение всех похищенных автомобилей установили, машины возвратили владельцам.