Уголовное дело о хулиганстве возбудили после стрельбы в Москве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после стрельбы, устроенной накануне неизвестным в московской деревне Мякинино. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ)", - сказал собеседник агентства, добавив, что стрелявший до сих пор не найден.

Во вторник днем в результате дорожного конфликта в деревне Мякинино водитель иномарки выстрелил, по предварительным данным, из травматического оружия в двух мужчин, а затем скрылся. Пострадавшие направлены в больницу для оказания помощи. В связи со стрельбой в Москве был объявлен план "Перехват".