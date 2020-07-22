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Дело Ивана Сафронова

Адвокаты Сафронова посетили его в СИЗО

Они сообщили, что ФСБ в ближайшее время проведет с Иваном следственные действия

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Следователи ФСБ в ближайшее время проведут следственные действия с участием советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом ТАСС заявил его адвокат Олег Елисеев.

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"В ближайшее время следствие проведет с Сафроновым следственные действия. Правда, пока меня не уведомили, какие именно: допрос, очная ставка, новый обыск или что-то еще", - сказал он.

Второй адвокат Сафронова, Иван Павлов, заявил ТАСС, что сегодня защитники экс-журналиста посетили его в СИЗО. "Адвокаты встретились с Иваном в СИЗО "Лефортово". Он выглядит нормально, существенных жалоб на условия содержания у него нет, его права как заключенного СИЗО в целом соблюдаются ", - сказал Павлов. По его словам, Сафронов "передает всем привет и благодарит за поддержку".

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