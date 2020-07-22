Прокуратура Парижа потребовала процесса над Винником в уголовном суде

ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Прокуратура Парижа потребовала проведение процесса над россиянином Александром Винником в уголовном суде. Об этом в среду ТАСС сообщил юридический эксперт, знакомый с ситуацией.

"Прокуратура потребовала суда над россиянином за вымогательство и отмывание денег в составе организованной группы", - сообщил он. По совокупности обвинений, которые Винник отвергает, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Эксперт пояснил, что теперь решение должен принять специальный следственный судья, который определит, следует ли передавать дело в суд. Как полагает эксперт, принятие этого решения может занять значительное время.

23 января Винник был экстрадирован во Францию, где его подозревают в краже личных данных и вымогательстве. 28 января суд в Париже принял решение оставить Винника под стражей. 17 февраля парижский суд, рассматривая апелляцию защиты, вновь постановил оставить россиянина под стражей. 12 мая суд Парижа отказался освободить Винника из-под стражи по медицинским показаниям. Защита просила освободить его во Франции под судебный контроль или перевести его под домашний арест в связи пандемией коронавируса и небезопасностью нахождения в тюрьме.