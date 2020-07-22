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ФСБ предотвратила теракт в Нальчике

Террористы оказали вооруженное сопротивление. Сотрудники ФСб и МВД их ликвидировали
'ЦОС ФСБ'

ТАСС, 22 июля. ФСБ предотвратила готовящийся сторонниками "Исламского государства" (ИГ; запрещено в РФ) теракт в Кабардино-Балкарии, четверо боевиков убиты. Об этом ТАСС рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В центре отметили, что террористический акт готовился в отношении сотрудников правоохранительных структур.

Четверо боевиков обнаружили в горно-лесистой местности Чегемского района. Они были вооружены, оказывали сопротивление и в итоге были ликвидированы. На месте их конспиративного проживания в Нальчике нашли самодельное взрывное устройство, готовое к применению, компоненты для изготовления взрывчатки, а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта, сообщили в ФСБ.

На месте боестолкновения найдены автомат, карабин, боеприпасы и два пистолета. Решается вопрос о возбуждении дела по ч. 1 ст. 205 УК ("Террористический акт") и ст. 223 ("Незаконное изготовление оружия"). В ФСБ отметили, что продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

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РоссияКабардино-Балкария
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