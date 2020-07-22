Дело Ефремова рассмотрит судья, приговорившая Дмитрия Захарченко и Кокорина с Мамаевым

"Дело рассмотрит судья Елена Абрамова. О дате рассмотрения станет известно позднее", - сказала она. В частности, летом 2019 года Абрамова приговорила к 13 годам лишения свободы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, также она выносила приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву за драку в центре Москвы, принимала решение об аресте активиста Константина Котова, которого обвиняли в неоднократных нарушениях правил организации и проведения митингов.

Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии. По данным прокуратуры, он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.