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ДТП с участием Михаила Ефремова

Дело Ефремова рассмотрит судья, приговорившая Дмитрия Захарченко и Кокорина с Мамаевым

О дате рассмотрения станет известно позднее
Михаил Ефремов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Михаил Ефремов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Дело актера Михаила Ефремова рассмотрит судья Пресненского суда Елена Абрамова. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

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"Дело рассмотрит судья Елена Абрамова. О дате рассмотрения станет известно позднее", - сказала она. В частности, летом 2019 года Абрамова приговорила к 13 годам лишения свободы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, также она выносила приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву за драку в центре Москвы, принимала решение об аресте активиста Константина Котова, которого обвиняли в неоднократных нарушениях правил организации и проведения митингов.

Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии. По данным прокуратуры, он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила Ефремова
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