Документы голландской прокуратуры не будут приобщены к иску Нидерландов в ЕСПЧ по MH17

ГААГА, 22 июля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Документы голландской прокуратуры, касающиеся расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, не будут приобщены к иску, который подали Нидерланды в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщила в среду ТАСС официальный представитель ведомства Брехтье ван де Мосдейк.

"Ходатайство, поданное [правительством Нидерландов] в ЕСПЧ, и уголовное дело, рассмотрение которого проходит в судебном комплексе "Схипхол", являются двумя отдельными процессами, - сказала она. - Документы, имеющиеся у правительства, и документы прокуратуры - это две разные вещи". Прокуратура, подчеркнула ван де Мосдейк, лишь "предоставила законным представителям родственников жертв трагедии некоторые из своих документов" для приобщения к индивидуальным искам в ЕСПЧ.

Ранее правительство Нидерландов подало межгосударственное ходатайство в ЕСПЧ к РФ в связи с приписываемой стране ролью в крушении рейса MH17. Власти отметили, что, делая это, они делятся всей доступной и имеющей отношение к делу информацией. Эти документы также будут приобщены к индивидуальным искам к РФ родственников жертв крушения.

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Для расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года эксперты заявили, что установили группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту, трое из которых являются гражданами России, а четвертый имеет гражданство Украины. Суд над ними начался в Нидерландах 9 марта.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.