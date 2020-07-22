В Грузии задержали соучастника убийства следователя Шишкиной

"На территории Грузии в рамках расследования уголовного дела об убийстве следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной задержан один из соучастников - Иван Кочетков", - сказала она. По словам Петренко, сейчас идет процедура экстрадиции Кочеткова в Российскую Федерацию.

Ранее ему было заочно предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, умышленном уничтожении или повреждении имущества, угрозе или насильственных действиях в связи с производством предварительного расследования. В отношении Кочеткова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие считает, что Кочетков в январе 2018 года по указанию другого фигуранта дела Ярослава Сумбаева поджег автомобиль Евгении Шишкиной, чтобы запугать ее и вынудить прекратить уголовное преследование в отношении Сумбаева. После этого в одном из мессенджеров он направлял ей текстовые сообщения с угрозами. "Когда Сумбаев решил организовать убийство Шишкиной, Кочетков был привлечен им в качестве пособника для сбора информации о следователе. Он также разработал план путей отхода исполнителя убийства с места преступления", - сообщила Петренко. Сумбаев в одном из мессенджеров привлек для совершения убийства несовершеннолетнего, а тот своего знакомого Абдулазиза Абдулазизова.

Шишкина была застрелена 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Московской области из самодельного огнестрельного оружия. Установлено, что мотивом убийства была месть в связи с расследованием ею уголовного дела об организации преступного сообщества, занимавшегося мошенничествами с использованием компьютерных технологий. Сумбаев по этому делу был обвиняемым. Уголовные дела в отношении двух соучастников рассматриваются судами. Расследование в отношении заказчика убийства - Ярослава Сумбаева - продолжается.