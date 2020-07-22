В Москве осужден первый фигурант дела о разбое с участием бывших сотрудников ФСБ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии бывшего сотрудника прокуратуры Константина Жарова, который является одним из фигурантов уголовного дела о разбойном нападении с участием бывших сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, дело Жарова было рассмотрено в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, которое военная прокуратура заключила с ним 16 июля 2019 года.

"Признать Жарова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а" и "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой в составе организованной группы лиц с применением опасного для жизни и здоровья насилия и угрозой его применения, совершенный в особо крупном размере с использованием предметов, похожих на оружие"). Назначить ему наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии особого режима", - огласила приговор судья Дарья Артемонова.

В ходе прений сторон гособвинение просило назначить Жарову девять лет колонии строгого режима, присоединив неотбытую часть наказания по предыдущему приговору. По словам прокурора, Жаров содействовал следствию в полном объеме, активно способствовал расследованию и изобличил иных участников нападения, но гособвинитель просила суд учесть наличие в его действиях опасного рецидива преступления. Дело в отношении Жарова, который, по данным следствия, является одним из предполагаемых организаторов разбойного нападения и ранее был осужден на восемь лет колонии строгого режима по аналогичному обвинению, было выделено в отдельное производство. Вину подсудимый признал полностью, в содеянном раскаялся, исковые требования потерпевшего признал в полном объеме.