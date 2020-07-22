В Москве сотрудник фирмы, оказывающей услуги связи, украл у своей компании 20 млн рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Полиция задержала сотрудника компании, предоставляющей услуги связи, и его сообщников, которые разработали схему хищений из фирмы и украли около 20 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Представитель компании сообщил полиции о хищении денег в офисах фирмы, оказывающей услуги связи и реализующей различные технические средства.

"Установлено, что в течение полутора лет один из сотрудников организации, используя служебное положение, периодически осуществлял выгрузку сведений по невостребованным платежам. Затем он давал указания соучастникам оформлять незаконные возвраты денежных средств на различные суммы через кассы в торговых точках. Общая сумма ущерба составила около 20 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

Организовал преступную деятельность 34-летний мужчина, также у него было 14 сообщников. Злоумышленники дали признательные показания относительно их ролей в мошеннической схеме. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Обвиняемые отпущены под подписку о невыезде.