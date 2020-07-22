Организатор проекта "Омбудсмен полиции" написал главе МВД письмо из СИЗО

"Воронцов глубоко переживает ситуацию, сложившуюся с ним и его пабликом. В письме он подчеркивает, что сотрудничество между "Омбудсменом полиции" и МВД принесло бы пользу как самому министерству, так и рядовым полицейским. Также он выразил сожаление, что министру, вероятно, не довели его подчиненные позицию Воронцова о готовности к диалогу", - сказал он.

По его словам, в документе подчеркивается, что Воронцов считает настоящей причиной многочисленных уголовных дел в отношении него деятельность проекта "Омбудсмен полиции". "Кроме этого, он выражает сожаление, что давно не видит свою жену и дочь, и обращает внимание следователя на то, что они не должны испытывать моральных страданий из-за уголовного преследования Воронцова", - заключил собеседник агентства.

Новые адвокаты Воронцова Александр Самухов и Руслан Соловьев подтвердили в беседе с ТАСС факт написания письма, но отказались комментировать его содержание. Как стало известно от источника, знакомого с ситуацией, Воронцов отказался от адвоката Сергея Бадамшина. "Он благодарит Сергея Викторовича за работу и все то, что тот для него сделал, однако теперь защиту Воронцова будет осуществлять другая команда адвокатов", - сказал он. Сам Бадамшин не ответил на вопрос ТАСС относительно отказа Воронцова от его услуг.

7 мая Воронцов был задержан по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника московской полиции крупной суммы денег за нераспространение фотографий личного характера. По данным следствия, получив отказ, Воронцов разместил компрометирующие фотографии этого сотрудника у себя в паблике. Экспертиза установила, что опубликованные им фотографии являются порнографией. В начале июня уголовные дела в его отношении были переданы из ГСУ ГУ МВД по Москве для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России по Москве. Ранее Дорогомиловский суд Москвы оставил Воронцова под стражей до 6 августа.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.