Причиной ДТП в Москве, где пострадали два человека, стал выезд машины на красный свет

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Причиной ДТП на юго-востоке Москвы, в результате которого пострадали два человека, стал выезд одной из машин выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Об этом ТАСС в среду сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen совершил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора", - сказали в управлении.

Около 12:22 на Краснодарской улице на юго-востоке Москвы столкнулись два легковых автомобиля Volkswagen и Nissan, в результате от удара один из автомобилей отбросило на стоящих у перехода людей. Травмы получила стоявшая на тротуаре женщина 1948 года рождения и пассажирка Nissan 1961 года рождения. Пострадавшие госпитализированы.