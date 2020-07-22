Экс-председателя районного суда на Кубани приговорили к 5,5 года колонии

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Бывшего председателя Щербиновского районного суда на Кубани, задержанного сотрудниками ФСБ региона при получении денег, приговорили к 5,5 года лишения свободы за покушение на мошенничество и получение взятки, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в среду.

"Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему председателю Щербиновского районного суда Краснодарского края - судье в отставке. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении ведомства.

Бывшему председателю суда инкриминировали покушение на мошенничество с использованием служебного положения и получение взятки в крупном размере. По версии следствия, он вымогал деньги у полицейских по рассматриваемому им уголовному делу, аргументируя это тем, что их якобы могут привлечь к уголовной ответственности по жалобе обвиняемого.